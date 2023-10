‘Eleição é decisiva para futuro da Argentina’, diz Massa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2023 - 15:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) – O candidato governista a presidente da Argentina, Sergio Massa, votou em um colégio eleitoral em Tigre, ao norte de Buenos Aires, e disse que “os cinco minutos que os eleitores transcorrem na cabine representam o futuro” do país.

“Vença quem vencer, este é um dia que nos obriga a pensar em nossos 40 anos de democracia, no futuro da Argentina e nos inúmeros problemas do país”, declarou o ministro da Economia e candidato da aliança progressista União pela Pátria (UP).

Massa ainda celebrou a “vocação democrática do povo argentino” e não quis fazer prognósticos”. “É preciso esperar que as pessoas votem, em vez de forçar seu comportamento com opiniões”, ressaltou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias