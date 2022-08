Eleição de novos conselheiros na AGE da Petrobras será feita por voto múltiplo

admin3 19/08/2022 - 13:43 Compartilhe

Começou no período da tarde desta sexta-feira, 19, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Petrobras que vai eleger novos membros do Conselho de Administração da companhia. A votação será por voto múltiplo, segundo informou o presidente da assembleia, Bernardo Costa e Silva.

O governo ratificou dois nomes considerados inelegíveis pelos órgãos de governança da Petrobras – o secretário executivo da Casa Civil, Jônathas de Castro, e do procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.

Foram aprovados pelo Conselho de Administração para serem eleitos na assembleia, além do presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, o presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto (indicado a presidente do Conselho de Administração); Edison Antonio Costa Britto Garcia; a presidente do Conselho do Banco do Brasil, Ieda Aparecida de Moura Gagni; e os atuais conselheiros Ruy Flaks Schneider e Márcio Andrade Weber.