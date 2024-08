Eleição 2024: Engler e Correia lideram disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, aponta Atlas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O deputado estadual Bruno Engler (PL) aparece na liderança da disputa pela prefeitura de Belo Horizonte (MG) com 29,4% das intenções de voto, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8. O deputado federal petista Rogério Correia (PT) se estabelece na segunda colocação, com índice de 16,6%.

Na sequência, 9,4% dos entrevistados disseram que votariam em Mauro Tramonte (Republicanos) para o cargo de prefeito. Na quarta posição está o atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD) com praticamente a mesma porcentagem do adversário republicano: 9,3%. Duda Salabert (PDT) e Gabriel Azevedo (MDB) vêm na sequência, com 9% e 7,8%, respectivamente. Todos esses candidatos estão, portanto, tecnicamente empatados dentro da margem de erro – que, para este levantamento, é de 2,5% para mais ou para menos.

O candidato do Podemos, Carlos Viana, e o do PSDB, João Leite, surgem em seguida com diferença de 0,1 pontos porcentuais entre cada um. Viana tem 4,7% e o tucano, 4,6%. Luísa Barreto, do Novo, somou 2,9% das intenções de voto. Os três postulantes também estão empatados tecnicamente dentro da margem.

Indira Xavier (UP) e Wanderson Rocha (PSTU) marcaram 0,3% e 0,2%, respectivamente. Os dois nomes também apresentam empate técnico. O índice de eleitores que não souberam responder somou 4,4%. Os que declararam voto branco ou nulo são 1,3%.

A pesquisa AtlasIntel desta quinta-feira, 8, entrevistou 1.599 eleitores na cidade de Belo Horizonte entre os dias dois e sete de agosto por meio de recrutamento digital aleatório. O índice de confiança do levantamento é de 95%, e os resultados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09809/2024.

Em pesquisa Quaest divulgada em 16 de julho, Tramonte liderava a corrida eleitoral em todos os cenários testados. O parlamentar e apresentador de TV aparecia com índice entre 25% e 40% das intenções de voto, a depender dos nomes colocados na disputa. Na primeira projeção estimulada, em que são apresentados aos entrevistados todos os pré-candidatos, o candidato do Republicanos está à frente de todos os outros dez postulantes ao cargo de prefeito da capital mineira.

Também foram pesquisados, no levantamento AtlasIntel, cenários para o segundo turno das eleições da capital mineira. Quando os candidatos são Engler e Correia, o político do partido de Jair Bolsonaro (PL) aparece com 44,5% das intenções de voto, contra 34,2% para o nome da legenda de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 13% votaria em branco ou anularia o voto, enquanto 8,3% não souberam responder.

Em outro cenário, no enfrentamento entre Engler e Tramonte, o deputado que lidera a disputa em primeiro turno acumula 38,5% dos votos, já o Republicano, 26,9%. Com índice maior que o candidato que perderia a disputa, 29,1% declarou voto em branco ou nulo, e 5,5% não sabem em quem votariam neste caso.

A avaliação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), chegou a 42% de aprovação. Outros 52% desaprovam sua gestão. Na mesma linha, foi feita a avaliação do governo do presidente Lula, 40% dos entrevistados aprovam a gestão, e 58% veem como negativo o seu desempenho como mandatário do País. O prefeito Noman aparece com o mesmo porcentual de desaprovação do líder petista: 58%. No entanto, seu índice de aprovação é menor, somando 27%.