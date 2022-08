Elefante branco nasce em Mianmar

AFP 03/08/2022 - 6:09 Compartilhe

Um raro elefante branco, que é considerado um sinal de bons presságios em vários países de maioria budista, nasceu no fim de julho na região oeste de Mianmar, informou a imprensa estatal.

Quando nasceu, em 23 de julho no estado de Rakhine, o elefante pesava quase 80 kg e tinha 70 cm de altura, segundo o jornal ‘Global New Light of Myanmar’.

O animal cumpre sete das oito características associadas aos elefantes albinos, incluindo “olhos cor de pérola”, “pelo branco” e “uma cauda característica”, de acordo com o jornal oficial.

A mãe, de 33 anos e chamada Zar Nan Hla, pertence a uma empresa pública de madeira.

Imagens divulgadas pela imprensa mostram o elefante, que ainda não recebeu nome, brincando na água com a mãe.

Os elefantes brancos, raros, são considerados um símbolo de boa sorte em algumas culturas budistas do sudeste asiático, que associam o animal com a realeza.

Atualmente, seis elefantes brancos estão em cativeiro em Naypyidaw, a capital do país construída pelos militares, segundo a imprensa estatal, procedentes do estado de Rakhine e da região de Ayeyarwady (sul).

Nas redes sociais, várias pessoas expressaram ceticismo com a notícia, em um contexto de grande tensão no país, que enfrenta um cenário de caos desde o golpe de Estado militar de 1º de fevereiro de 2021 e a repressão posterior.

“Os elefantes eram importantes apenas no passado”, comentou um birmanês. “Agora o pobre elefante terá que seguir para a prisão”, escreveu outro.