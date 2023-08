Electrolux testa uso de energia solar em caminhão elétrico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 8:10 Compartilhe

A fabricante de eletrodomésticos Electrolux incorporou em sua frota em São Paulo um caminhão de pequeno porte movido a energia solar, em parceria com a empresa Hitech Electric. O caminhão, considerado um teste para a companhia, une energia solar e energia elétrica – a bateria pode ser recarregada na tomada, mas recebe também o reforço da luz solar por meio de painéis durante o dia.

O tempo de recarga médio na tomada é de 5 horas para atingir a carga completa, com autonomia de até 280 km. Quando exposto à luz solar por cerca de 10 horas a 12 horas, ganha 20% a mais de autonomia.

Além disso, o caminhão conta com o uso da energia cinética, por meio da “frenagem regenerativa”. Ou seja, quando o motorista tira o pé do acelerador o freio-motor carrega a bateria por meio do movimento das rodas.

A Electrolux disse que a ideia é expandir o movimento com a adição de mais dois caminhões pequenos ainda neste ano. A empresa já utiliza caminhões elétricos e bicicletas em suas entregas.

Para caminhões grandes, no entanto, ainda não há previsão de utilizar a energia solar. “Caminhões grandes precisam de grandes baterias, aí seria a gás ou biometano”, diz o diretor de sustentabilidade em operações da Electrolux, Fernando Keske.

No Brasil, a PepsiCo também já vem usando caminhões com recarga da bateria pela energia solar. Em parceria com a Sunew, a empresa iniciou em 2020 a instalação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos (OPV) em 10 veículos da frota de distribuição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

