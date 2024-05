Elea Digital é finalista em prêmio de infraestrutura digital

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/05/2024 - 15:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 MAI (ANSA) – A Elea Digital Data Centers, uma das maiores plataformas de data center do Brasil, concorre como finalista em cinco categorias do The Tech Capital Awards, primeiro prêmio dedicado ao financiamento de infraestrutura digital no mundo, que realiza sua terceira edição em 2024. A Piemonte Holding, fundadora da Elea Digital, também concorre em uma categoria.

Nas categorias “Planet Friendly Finance Award” e “Capital Raise of The Year” a companhia se destacou por sua operação sustentável e pela emissão, em 2024, de um “sustentability linked bond” de R$ 570 milhões. O debênture verde também foi vinculado a um valor rosa, com uma meta de 40% de presença feminina no comando da empresa.

A Elea Digital, que concorre ao maior número de prêmios, ainda disputa na categoria “Regional Digital Infrastructure Leader Award”, com o presidente, Alessandro Lombardi; enquanto o CFO, Marco Girardi, foi indicado na categoria “Digital Infrastructure CFO of the Year”. Victor de Almeida, diretor de Investimentos da Piemonte Holding, foi indicado na categoria “Under 35 Digital Infrastructure Finance Talent Award”.

Em 2024 a premiação recebeu 106 indicações, avaliadas por um painel de jurados especialistas da indústria de todo o mundo, com altos padrões de integridade, lisura, transparência e objetividade.

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 22 de maio, no Tech Capital’s International Finance Forum, em Londres, onde está sediado o Tech Capital, plataforma de mídia digital, relatórios e eventos no setor de infraestrutura digital, que faz parte do Mondego Media Group Ltd. (ANSA).