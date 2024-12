Elea Data Centers conquista novo prêmio internacional

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 16:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – A Elea Data Centers, plataforma de data centers sustentáveis com a maior capilaridade do Brasil, conquistou o prestigiado prêmio DCD Global Awards, o qual reafirma sua posição de destaque no cenário global de infraestrutura digital.

A premiação, considerada o principal reconhecimento do setor, destacou o case “Elea Data Centers – Porto Alegre: Superação das enchentes de 2024”, que já havia garantido à empresa a vitória na categoria “Data Center Operations Team of The Year” no DCD>Latam Awards 2024.

O case celebra a resiliência e o comprometimento dos profissionais da Elea em momentos críticos, evidenciando a capacidade da empresa de superar desafios complexos e continuar entregando soluções de excelência.

A conquista global não apenas valida o sucesso da operação em Porto Alegre, mas também ressalta a relevância da Elea como líder em TI híbrida e infraestrutura sustentável.

“É uma honra para nós da Elea Data Centers receber o DCD Global Awards. Ele simboliza a dedicação, resiliência e competência técnica da nossa equipe, que é capaz de superar qualquer adversidade, crescer a partir de desafios e liderar entre gigantes”, afirma Alessandro Lombardi, presidente da Elea Data Centers.

De acordo com o executivo, “essa conquista reflete o nosso compromisso em manter operações críticas e oferecer soluções confiáveis, mesmo diante de adversidades”.

Com operações estrategicamente posicionadas nas principais regiões metropolitanas do Brasil, a Elea combina alta capilaridade com soluções que atendem demandas de edge e hyperscalers.

Recentemente, a empresa ampliou sua presença na Grande São Paulo com a aquisição dos data centers SPO2, em São Bernardo do Campo, e SPO3, em Barueri. Esse movimento reforça sua capacidade de atender à crescente demanda por tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), além de refletir seu compromisso com práticas sustentáveis, utilizando 100% de energia renovável em suas operações. (ANSA).