“Ele sabe que se me enfrentar, perde”, disse o corrupto sobre o psicopata

Nesta sexta-feira (05), a internet foi palco de um daqueles eventos que deveriam ser banidos da rede mundial de computadores. Uma reunião virtual de hackers ou de terraplanistas faria menos mal aos bits e bytes.

Denominado “Comitê Nacional Lula Livre”, apoiadores do meliante petista, além do próprio corrupto e lavador de dinheiro, encontraram-se virtualmente para discutir o futuro do PT e do presidiário provisoriamente em liberdade.

Conforme divulgado pelo site UOL, pastor e rebanho chegaram à conclusão que dificilmente o STF restituirá os direitos políticos do chefe da quadrilha (de acordo com denúncia do MPF) do petrolão. Já eu, não tenho tanta certeza.

Durante o encontro foi definido um plano de ações para pressionar o Supremo – como se isso fosse necessário – que inclui passeatas e vigílias. De qualquer forma Fernando Haddad, como um bom poste, está de prontidão.

O ponto alto do convescote virtual foi a declaração do multi-réu criminal: “Bolsonaro não quer me enfrentar porque sabe que perde”. Particularmente, não duvido. O amigo do Queiroz é um desastre tão grande, que pode, sim, perder.

Lula sonha (e conta com seus amigos do STF para isso) enfrentar Bolsonaro. Já o devoto da cloroquina faz o possível, e também conta com seus amigos do STF, para enfrentar o larápio petista em 2022. Um precisa do outro.

Mas quem não precisa nem de um nem do outro é o Brasil. Ao contrário. O que precisamos é justamente nos livrar destes dois trastes e deste falso antagonismo. Há ar puro fora da bolha fétida de petralhas e bolsominions.

O País precisa escapar dessa armadilha dos extremos. Lula significa corrupção e atraso. Jair Bolsonaro significa corrupção e atraso. Ambos, seus companheiros e suas seitas são iguais em forma e conteúdo.

Que as forças de centro se organizem e se aglutinem. Juntas já será difícil impedir o embate desastroso; desarticuladas, será impossível. Mais quatro anos nas mãos de parceiros ou da milícia ou da corrupção, serão fatais.

