“Ele queria me transformar em churrasco”, diz ex-namorada sobre ator acusado de canibalismo

Polêmicas estão rondando o ator Armie Hammer após uma mulher acusá-lo de ser canibal. A ex-namorada dele, Courtney Vucekovich, com quem o ator namorou de julho a agosto, disse em entrevista exclusiva ao Page Six que namorá-lo era como estar com um homem que queria ser Hannibal Lecter, famoso assassino canibal da cultura pop.

+ “No meu coração para sempre”, diz Paola Carosella sobre saída do Masterchef Brasil

+ Paulo Gustavo diz que tem planos de morar em outro país com a família

“Ele disse que queria quebrar minha costela e transformá-la em churrasco”, começou Courtney. “Ele dizia que queria me morder. Se eu tivesse um corte na mão, ele queria lamber o sangue”, continuou. Tudo veio à tona depois que uma série de prints viralizaram com conversas do ator revelando ter fantasias de estupro e canibalismo.

Em uma das trocas de mensagens publicadas por um perfil anônimo no Instagram, Armie pedia para a mulher se ele poderia cortar um dos dedos dela e carregá-lo no bolso “para sempre ter um pedaço dela” junto dele. Em outra imagem, ele confirma que é “100% canibal”.

Courtney continua contando sobre como Armie é cativante e te conquista de todas as maneiras até se tornar obsessivo. “Ele suga toda sua bondade até começar a fazer mal. “Ele acaba te manipulando e te colocando em situações de perigo, como beber demais e práticas sexuais não convencionais”, completou.

Veja também