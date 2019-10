“Ele quer pedir perdão”, diz pai de MC Gui após polêmica na Disney

Leia também Após ser acusado de bullying na Disney, MC Gui tem show cancelado ‘Não fiz bullying’, diz MC Gui sobre vídeo em que ri de criança Rogério da Silva, pai de MC Gui, disse que o filho se arrependeu de rir de uma menina na Disney nos EUA e que a polêmica estragou a viagem de férias da família. As informações são do Extra.

“Ele está chorando muito. Estamos todos muito abalados (…) Nesse momento, ele quer pedir perdão e desculpa a todos. Ele errou, mas é assustador esse ódio todo das pessoas”, disse Rogério.

O cantor foi acusado de praticar bullying após postar vídeo nos stories do Instagram em que aparece rindo de uma menina que estava no trem que levava os visitantes a um parque da Disney. Mc Gui se desculpou e disse que a reação dele foi por conta da criança parecer a personagem Boo, do desenho Monstros S.A, e que não teve “intenção nenhuma de julgar ninguém”. A polêmica fez com que uma escola de idiomas de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, cancelasse uma apresentação do cantor e uma marca rescindisse contrato com o músico.