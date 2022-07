Ele pode jogar mais do que mostrou até agora, diz Rogério Ceni sobre Thiago Couto no São Paulo

Como não poderia deixar de ser, um tema dominou as entrevistas após a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o América-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), no Morumbi: Thiago Couto.

(Foto: Rubens Choiri/São Paulo FC)

O jovem goleiro da base começou pela terceira vez como titular do Tricolor por conta da contusão sofrida pelo titular Jandrei. E após cometer o segundo pênalti neste período, acabou defendendo a cobrança do ex-são-paulino Iago Maidana e selando o triunfo do clube paulista.

– Fico feliz com a defesa do pênalti, nos ajudou e pode trazer um pouco mais de confiança para ele. Acredito que ele pode jogar mais do que mostrou nesses jogos, pois conheço ele. Joga muito com os pés. Eu, com 30, 35 anos, tinha dia que não tinha confiança, não conseguia executar tudo o que eu treinava. Imagina ele – ponderou Ceni, relembrando sua trajetória como o maior goleiro da história do São Paulo.

Segundo o agora treinador tricolor, é perfeitamente compreensível que Thiago Couto apresente nervosismo na dura sequência de partidas pela qual o clube do Morumbi vem passando.

– O nervosismo é natural e está estampado no olhar dele. Vão passar os jogos, ele vai jogar melhor. Muito provável que vocês (jornalistas) na primeira pergunta da vida de vocês ficaram nervoso. Normal. Primeira experiência da vida. E a vida vai trazer isso (experiência).

Segundo Ceni, Thiago Couto deverá permanecer como titular do Tricolor sempre que Jandrei não puder atuar. O titular da meta são-paulina chegou a tentar treinar durante a semana no CT da Barra Funda, mas sentiu as dores do trauma nas costas. Nesta noite, esteve no Morumbi torcendo pelos companheiros.

E a busca por uma opção, como vem sendo ventilado, não é algo que deixe o comandante são-paulino empolgado. Não há dinheiro em caixa para investimentos. Opções como John, do Santos, que o clube chegou a sondar, foram taxadas de boas, porém caras por Ceni.

– Nós não temos condições de contratar um goleiro. O que aconteceu com o Galoppo (comprado junto ao argentino Banfield por US$ 6 milhões com ajuda de patrocinadores) foi atípico. Gostaria de ter alternativas, mas não é possível. Estamos vendo alguns nomes, mas é difícil. Então o Thiago (Couto) joga na ausência do Jandrei e vamos assim…



