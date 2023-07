‘Ele não morreu. Está vivo e super ativo’, diz Silvia Abravanel sobre aposentadoria de Silvio Santos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/07/2023 - 16:54 Compartilhe

Em um bate-papo no IstoÉ Gente Entrevista, a apresentadora Silvia Abravanel, 52, falou sobre a carreira de diretora e apresentadora no SBT, sua relação com as irmãs, adoção, vida amorosa, etarismo, entre outros assuntos.

Ao ser questionada sobre a aposentadoria do pai, Silvio Santos, de 92 anos, que está fora do ar, Silvia disse que o dono do báu não morreu, está vivíssimo e segue mandando e desmandando em tudo no SBT.

“Ele (Silvio Santos) não morreu, está vivo e super ativo. Não é do perfil dele fazer uma despedida. A aposentadoria do meu pai está sendo uma coisa natural. Ele passou o bastão para a Patrícia. Mesmo não estando em frente às câmeras, ele continua mandando e desmandado no SBT, sempre no telefone dando ordens e controlando tudo”.

Já sobre como é ser filha de Silvio, considerado um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvia disse: “Meu relacionamento com o meu pai sempre foi muito direto. Eu agradeço cada bronca e cada conselho que ele me deu”.

