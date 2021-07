‘Ele não está mais com Covid’, diz marido de Sasha após visitar Szafir

João Figueiredo, marido de Sasha, respondeu uma seguidora que perguntou porque ele visitou o sogro, Luciano Szafir, junto com a esposa, já que não é autorizada a visita às pessoas com Covid-19.

+‘Tem meu apoio para o que ela quiser fazer na vida’, diz Gabriela Duarte sobre mãe

+Dado Dolabella diz que não vai se vacinar contra a Covid-19

+Polícia fecha festa clandestina em SP com show de Matheus e Kauan

“O Luciano não está mais com covid, a CTI que ele se encontra não é mais de covid. Atualmente ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento durante a época que ele estava com covid. Enquanto ele estava com covid, estávamos impedidos de visitá-lo”, disse o cantor. O casal antecipou o retorno da viagem de lua de mel e visitou Luciano Szafir na noite do último sábado (10).

Veja também