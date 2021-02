“Ele me bateu”, diz MC Maylon sobre Anderson do Molejo

Em entrevista que vai ao ar amanhã à noite no Domingo Espetacular, da Record TV, o cantor MC Maylon reitera a acusação de estupro contra Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. “Eu fui [estuprado], porque a palavra não é não. Ele me agrediu, ele me bateu”.

Na entrevista, Maylon negou que tenha tentado extorquir Anderson. “Eu só queria que ele pagasse meus exames, porque eu sabia que denunciando ele, isso tudo ia acontecer na minha vida. Eu não tenho mais vida!”. Ele afirma ainda que não teria feito a denúncia caso tivesse recebido ajuda: “Minha índole não é essa”.

Anderson confirma que teve relações sexuais com Maylon, mas afirma que tudo ocorreu de forma consensual. O jovem registrou um boletim de ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia, no bairro Realengo, no início deste mês.

