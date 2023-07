‘Ele fez oral em mim sem camisinha’, diz travesti ao relembrar sexo com pastor André Valadão

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 07/07/2023 - 12:21 Compartilhe

O pastor André Valadão, que recentemente foi detonado nas redes sociais por atacar a comunidade LGBTQIAP+, pode ter tido seu segredo íntimo exposto. A travesti Talita Olivier, conhecida como Talita Oliveira, de 40 anos, revelou que já fez sexo com o religioso. Ela afirma que Valadão a contratou duas vezes para executar serviços sexuais.

Em entrevista exclusiva à IstoÉ Gente, Talita contou, com riqueza de detalhes, o envolvimento sexual que teve com o pastor André Valadão, que é casado com a também pastora Cassiane Valadão e pai de três filhos: Lorenzo, Vitório e Angel. Confira!

“Ele pagou pelos meus serviços duas vezes e foi passivo. Que ele assuma a sua homossexualidade enrustida. Como eu sou travesti e prostituta vão defender ele é abafar a história. É sempre assim que acontece no Brasil”, diz Talita Olivier.

ISTOÉ GENTE: Como foi o seu primeiro contato com o André Valadão? Onde ele te achou?

Talita Olivier: Não me lembro o dia exatamente, acho que faz entre 10 a 12 anos. A primeira vez ele me pegou em uma rua na Avenida Indianápolis, em São Paulo, não muito longe do banco do Bradesco. A segunda foi em Porto Alegre. Ele cantava em um grupo gospel na época.

IG: Tem medo de André Valadão te processar?

TO: Não tenho medo que ele me processe. Ele contratou os meus serviços e deseja a minha morte e da minha comunidade. Eu nunca tive vontade de expor isso, pois minha vida está em risco. Quero tirar as máscaras dele.

IG: Ele fez algum pedido diferente na hora H?

TO: Sim, pediu para que eu vestisse a sua camisa e colocasse seu boné. Falou que tem tesão em homens, não em mulheres.

IG: Valadão te pediu segredo sobre a relação sexual que tiveram?

TO: Sim, pois ele tinha um relacionamento hétero sexual.

IG: Vocês usaram preservativo durante a relação sexual?

TO: Claro, eu eu sempre uso preservativo com todos os meus clientes, mas ele fez oral em mim sem camisinha.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do pastor André Valadão, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.

Assista ao vídeo em que Talita Olivier fala sobre o caso em suas redes sociais:

