‘Ele falou que me amava’, diz mãe que viu filho ser morto por Bruno Krupp

A mãe do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, que morreu após ser atropelado por Bruno Krupp, falou com o “Fantástico”, programa da Rede Globo, que irá ao ar neste domingo (7). Em entrevista a Maju Coutinho, ela reviveu o momento do acidente.

“Eu e ele deitados na pista. Eu falei que amava, ele falou que me amava também”, disse a mãe de João.

Na noite do último sábado (30), Bruno — que não tem habilitação — pilotava uma moto sem placa a 150 km/h quando atropelou um adolescente na Barra da Tijuca, na altura do Posto 3. Os dois foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. A vítima, que teve a perna amputada durante o acidente, morreu na sala cirúrgica.

Bruno teve alta e saiu andando da unidade de saúde. Em seguida, o modelo deu entrada no Hospital Marcos Morais, onde ficou internado até ontem. Segundo a Globo News, Krupp foi conduzido à prisão na noite de ontem após receber alta do hospital.