Ele está de volta! Após empréstimo ao Catar, Dudu se reapresenta ao Palmeiras; confira Atacante ainda não pode entrar em campo pelo Verdão, mas já treina nas instalações da Academia de Futebol

Ídolo da torcida do Palmeiras e principal jogador do clube nos últimos anos, o atacante Dudu está de volta. Após uma temporada atuando pelo Al-Duhail, do Catar, o jogador retorna de empréstimo e já inicia os trabalhos como jogador do Verdão.

Apesar de não poder entrar em campo, o atleta já trabalha nas instalações do clube e se encontrou com os companheiros. A reestreia do ponta só deve ocorrer em agosto, após a reabertura da janela internacional de transferências, mas o Alviverde busca uma liberação prévia com a FIFA, conforme noticiou o Globo Esporte.

Na manhã desta quinta-feira (1), Dudu realizou apenas atividades de preparação física na parte interna do centro de excelência do Palmeiras e depois no gramado. Além dele, o zagueiro Pedrão, que estava no Nacional de Portugal, também se reapresentou ao Alviverde e participou dos mesmos exercícios.

O atacante mandou um recado para a torcida palestrina em seu retorno, agradecendo o apoio dos torcedores e afirmando sua felicidade em voltar ao clube.

– Fala, Família Palmeiras. Passando para agradecer todo o carinho que vocês têm por mim. Estou muito feliz em voltar para o Palmeiras, a minha casa. Espero que esse retorno possa ser ainda mais de conquistas e alegrias para mim e para toda a torcida do Palmeiras. Um abraço e conto com vocês nesse ano! – declarou.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e se tornou ídolo da torcida. Atuando em mais de 300 jogos com a camisa alviverde, o jogador conquistou, como protagonista, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de fazer parte, no início de 2020, do elenco campeão da Tríplice Coroa.

Confira como foi a volta do atacante Dudu ao Palmeiras

