‘Ele é tão bem resolvido com isso’, diz Mara Maravilha sobre sexualidade do marido

Mara Maravilha, 55, voltou a falar sobre a sexualidade do marido, Gabriel Torres, com quem tem um filho, Miguel Benjamim, 4, e é casada 10 anos. Em uma conversa no IstoÉ Gente Entrevista, a apresentadora comentou as especulações de alguns internautas nas redes sociais que dizem que seu parceiro é homossexual ou bissexual.

“O Gabriel não liga quando falam da sexualidade dele. Ele é tão bem resolvido com isso. O meu marido é o melhor pai do mundo, me incentiva com a música e me ajuda muito com tudo. Foi um encontro de almas eu e ele. Ele me deu uma família”, disse Mara.

A famosa ainda fez um pedido para Rodrigo Carelli, diretor de ‘A Fazenda’, da Record TV. Ela pediu que seu marido entre no reality show rural do qual participou em 2015.

“Carelli, chama o meu marido para a Fazenda. Eu gostaria que ele fosse, ele é diferente de mim. Se ele entrar lá, vão se surpreender com ele”, completou.

