‘Ele deu a vida para me salvar’, diz juíza que teve marido policial morto em tiroteio

Um casal formado por um policial, chamado João Pedro, e uma juíza, chamada Tula Mello, foi vítima de um assalto a caminho de casa, no Rio de Janeiro, no último domingo. Ele foi morto, mas ela conseguiu escapar sem se ferir. Neste domingo, dia 6, o programa Fantástico, da TV Globo, falou com a vítima.

Tudo aconteceu quando os dois voltavam para casa depois de passar a tarde com a mãe de João Pedro. Cada um deles estava dirigindo um de seus carros, pois o policial tinha ido buscar um dos carros que estava em manutenção. O carro dele seguia na frente do da juíza.

No caminho, ela percebeu o carro do marido diminuir a velocidade, viu homens armados em frente a um outro veículo atravessado na pista e conseguiu dar marcha ré. Foi quando os criminosos começaram a atirar contra o carro dela, que, embora fosse blindado, não resistiria por muito tempo aos tiros de fuzil.

Enquanto os tiros ocorriam, João saiu do seu carro. O policial levou cinco tiros e morreu no local. “É uma sensação de impotência. Eu posso afirmar que, se não fosse a ação do João, saindo do carro para desviar o foco dos criminosos, eles conseguiriam fazer com que os disparos de fuzil ultrapassassem a blindagem do meu carro. Ele não reagiu, ele agiu para me salvar, ele deu a vida para me salvar”, disse.

Ela conta que o treinamento de defesa que recebeu do Tribunal de Justiça e as dicas de direção defensiva do marido a ajudaram a fugir e sobreviver. “Ele me treinou para que eu pudesse usar na prática estes mecanismos de defesa”, afirmou.