Eldorado Celulose confirma vitória da Paper Excellence em tribunal arbitral

A Eldorado Brasil Celulose confirmou nesta quarta-feira, 3, ter recebido a sentença da Câmara de Comércio Internacional (CCI) no procedimento arbitral iniciado em setembro de 2018, conferindo à CA Investment o direito de realizar o fechamento da transação, “desde que sejam efetivamente liberadas as garantias do vendedor e realizado o pagamento do preço”.

A decisão do tribunal arbitral francês, por 3 votos a zero, antecipada pela colunista Sônia Racy, determina que o grupo J&F, dos irmãos Batista, terá de vender 100% da Eldorado Celulose, nos termos do acordo firmado entre as partes em 2017.

Em fato relevante, a empresa informa ainda que o tribunal arbitral também determinou que as atuais regras de governança deverão ser mantidas até o fechamento da transação.

