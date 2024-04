Eldorado capta R$ 75 milhões em moeda chinesa com banco Bocom BBM para financiar exportação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 12:10 Para compartilhar:

A produtora de celulose Eldorado Brasil realizou um financiamento de 108 milhões em yuan (moeda chinesa), o equivalente a R$ 75 milhões, com o banco Bocom BBM voltado para as atividades de exportação da commodity. A transação com a moeda chinesa é inédita entre as companhias e visa mitigar o risco cambial.

A linha de crédito oferece um prazo de pagamento de dois anos e deve favorecer o financiamento das operações da Eldorado, que destinam uma parte relevante da produção de celulose para a China.

O head de crédito corporativo do Bocom BBM, Breno Campos, menciona que o acordo reflete o fortalecimento do interesse por transações realizadas em moeda chinesa.

Segundo o executivo, o uso do yuan é reflexo do aprofundamento nas relações comerciais e financeiras entre o Brasil e a China, que tem facilitado o fluxo de investimentos entre os países, além de apoiar a expansão do portfólio do banco.

“Temos interesse em expandir essa frente de negócios para outras empresas locais que exportam ou importam para China, tanto em produtos de crédito quanto em derivativos”, afirmou Campos em nota.

O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eldorado, Fernando Storchi, acrescentou que a transação reforça a relação comercial da Eldorado com clientes na China.

“Além de trazer eficácia para as transações comerciais feitas diretamente em Yuan, ficamos cada vez mais preparados para realizar outras operações no futuro”, disse o executivo.