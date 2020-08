Elba Ramalho comemora aniversário em live neste sábado

Elba Ramalho decidiu comemorar seu aniversário, celebrado na última segunda-feira (17), em uma live no próximo sábado às 16h30, com transmissão direta no seu canal oficial no YouTube , diretamente do jardim de sua casa em Trancoso na Bahia.

Acompanhada de cinco músicos de sua banda, Elba faz um mix de canções que estão presentes nos seus quase quarenta discos gravados durante sua carreira de sucesso.

