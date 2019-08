Elba Ramalho comemora 68 anos: ‘Obrigada, Deus, por mais um ano de vida’

Completar 68 anos com tanta formosura e vitalidade não é para qualquer um. Elba Ramalho comemorou o aniversário com amigos na noite desta sexta-feira, 16.

“Na última noite, em minha festa de aniversário, fui surpreendida com esse vídeo inesquecível e o carinho de tantos amigos queridos que fizeram meu coração bater mais forte”, escreveu a cantora no perfil oficial dela no Instagram.

Diversos cantores, como Zélia Duncan, Preta Gil, Carlinhos Brown, Mariana Aydar, e artistas como Murilo Rosa, Fernanda Tavares e Rodrigo Faro, decidiram interpretar as músicas de Elba Ramalho.

A cantora, então, decidiu compartilhar o vídeo nas redes sociais. “Muito obrigada a todos que me dedicaram essa homenagem tão linda, a todos que me felicitaram e ao meu Deus por mais um ano de uma vida repleta de tantas bênçãos e pessoas amadas!”, concluiu.