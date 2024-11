Elanco reverte prejuízo e tem lucro de US$ 364 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 10:05 Para compartilhar:

A Elanco Animal Health registrou lucro líquido de US$ 364 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante prejuízo de US$ 1,096 bilhão em igual período do ano passado. O lucro ajustado passou de US$ 0,18 por ação para US$ 0,13. Já o lucro por ação reportado foi de US$ 0,73, ante prejuízo de US$ 2,22 no ano passado.

Além disso, a receita recuou 4% em igual base comparativa, de US$ 1,068 bilhão para US$ 1,030 bilhão. O Ebitda ajustado recuou 24% no trimestre, para US$ 163 milhões.

A empresa destacou, em relatório, que o recuo da receita no trimestre reflete os efeitos desfavoráveis da venda da divisão de aquicultura e das taxas de câmbio. Desconsiderando estes efeitos, o crescimento orgânico foi de 1%, disse a Elanco.

No segmento de saúde de pets, a receita foi de US$ 486 milhões, recuo de 2% em base reportada, pressionada pela competitividade de certos produtos no canal veterinário dos EUA, assim como concorrência na Austrália e volatilidade na oferta de vacinas nos EUA, apesar do aumento nas vendas de novos produtos e da maior demanda por produtos parasiticidas no varejo dos EUA e da Europa, segundo a Elanco.

A receita do segmento de animais de fazenda teve queda de 6% em base reportada, somando US$ 530 milhões. Excluído efeitos de câmbio e desinvestimentos, houve aumento de 3%, impulsionado por uma alta nos preços, segundo a empresa. Os volumes do terceiro trimestre ficaram estáveis, impulsionados pelo gado nos EUA e pelas venda de aves nos EUA e na Europa, afirmou a Elanco, apesar da menor demanda por produtos ovinos na Austrália e declínios planejados de volume “por causa da decisão estratégica de mudar os modelos de entrada no mercado em certos países, bem como pelo recall europeu do Kexxtone (medicamente veterinário)”.

Para o quarto trimestre, a Elanco estimou que terá um prejuízo líquido na faixa de US$ 32 milhões a US$ 59 milhões, com receita entre US$ 1,0 bilhão e 1,03 bilhão. O prejuízo por ação reportado é esperado para entre US$ 0,12 e US$ 0,06, enquanto o lucro por ajustado deve ser de US$ 0,13 e US$ 0,18. Já o Ebitda ajustado pode alcançar a faixa entre US$ 167 milhões e US$ 197 milhões.

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a Elanco afirmou que espera receita na faixa de US$ 4,42 bilhões a US$ 4,45 bilhões. O lucro líquido reportado deve ficar entre US$ 286 milhões e US$ 317 milhões, com lucro por ação ajustado na faixa de US$ 0,89 a US$ 0,95. Já o lucro por ação reportado é esperado para entre US$ 0,58 e US$ 0,64. A faixa do Ebitda ajustado foi projetada para US$ 900 milhões e US$ 930 milhões.