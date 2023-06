‘Ela tem que largar esse cara’, diz fã-clube de Bruna Biancardi após nova traição de Neymar

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/06/2023 - 10:34 Compartilhe

De novo! Neymar volta a ser alvo de críticas por trair a namorada Bruna Biancardi, que está grávida de seu segundo filho. Na noite de quarta-feira (28), a modelo norte-americana Celeste Bright usou o Instagram para expor a mensagem que o craque do PSG lhe mandou. O menino Ney reagiu a um Stories da loira com emoji de palmas.

“Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande mensagens diretas para mulheres. É errado e muito desrespeitoso com a sua companheira”, disparou Bright na web.

Traição

Recentemente, a influenciadora Fernanda Campos revelou para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, celebrado no último dia 12 de junho.

Fábia teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre o menino Ney e Fernanda, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teria começado um flerte com a ruiva durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça teria exposto à colunista, ele havia dito que o seu relacionamento com Biancardi estava oscilando. Vale ressaltar que o casal estava separado naquele período. Eles reataram em janeiro deste ano, três meses antes do anúncio da gravidez.

Ainda de acordo com a colunista, naquela mesma ocasião, Neymar e Fernanda trocaram WhatsApp e fizeram chamada de vídeo. Agora em junho, quando Ney retornou para o Brasil, ele a teria convidado para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo. Segundo a blogueira teria informado, o atleta esteve na capital paulista para encomendar o terno de casamento de um amigo em que ele será padrinho. Fernanda afirma que não sabia que Neymar havia reatado o relacionamento com Bruna Biancardi, pois não acompanha as notícias sobre o famoso.

Acordo com influenciadora transexual

A influenciadora transexual Sophia Barclay revelou que já ficou com Neymar. “Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, disse ela para Fábia Oliveira.

“Pediu pra mim e para as mulheres que estavam presentes, mas eu conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo”, contextualizou.

Pedido de desculpas

Arrependido, Neymar, por meio do seu perfil no Instagram, assumiu que traiu Biancardi. “Bru, Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, escreveu ele na legenda do post.

“A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, finalizou.

Fã-clube revoltado

A IstoÉ Gente conversou com uma pessoa responsável por um dos fã-clubes de Bruna Biancardi nas redes sociais, que deixou claro querer a influenciadora longe de Neymar: “Ela tem que largar logo esse cara, pelo amor de Deus. Ele não respeita ela. Bruna merece muito ser feliz”, disse.

