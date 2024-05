‘Ela fez e segue fazendo história como mulher preta’, diz Lukinhas sobre parceria em composição com Ludmilla

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 11:51 Para compartilhar:

Com mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais no Spotify e diversas parcerias de sucesso, Lukinhas vem consolidando seu nome no cenário do pagode urbano. Durante toda sua carreira, o cantor e compositor construiu grandes parcerias com outros artistas, dentre eles Ludmilla, pela qual possui uma grande admiração.

Juntos, os artistas compuseram a faixa “Sintoma de Prazer”, canção que faz parte do último álbum da cantora. Atualmente, o single já alcança a marca de quase 70 milhões de reproduções nas plataformas digitais, sendo um dos grandes destaques da produção da carioca.

Para Lukinhas, que nasceu e cresceu na comunidade de Asa Branca, no Rio de Janeiro, estar em um projeto ao lado da Ludmilla é muito especial, principalmente por ter toda a história dela, que vem de Duque de Caxias, como uma inspiração pessoal e profissional. “Eu já tinha participado de outras parcerias antes de gravar com a Ludmilla, o que já é uma sensação absurda, mas compor uma música com ela teve uma outra forma de me tocar, principalmente por ser uma artista preta, que me inspiro demais. Sou muito fã dela, não consigo nem fingir que não e acredito que ela percebe isso”, afirmou.

O cantor, que hoje usa sua arte e voz para levantar bandeiras do antirracismo e da igualdade social, destacou que para um artista de uma zona periférica conseguir ter alguma conquista, é necessário se mostrar até três vezes mais. Por isso, a cantora sempre foi um exemplo de persistência e resistência para ele. “A representatividade que a Ludmila tem na minha vida é absurda, trabalhar com ela e ter um sucesso na voz dela, é um sentimento que não sei como explicar. Ela fez e segue fazendo história como mulher preta, que saiu da comunidade, que venceu preconceitos e vem mudando toda a realidade da cena”, expressou.

Em meio a todo sucesso que a canção vem tendo, Lukinhas ressaltou a importância que essa conquista tem em sua vida como um todo. “Compor é uma das minhas paixões e acredito que todo artista sonha em fazer com que sua música atinja ao máximo de pessoas possíveis e que as toquem de alguma forma, seja em sua voz ou na de outros artistas. Hoje, tenho esse privilégio de ter escrito uma faixa com a Ludmilla, que é uma referência para mim e para todos que sonham em mudar de vida através da arte. Então, poder colaborar com a sua trajetória de alguma forma me dá um orgulho surreal”, declarou.