El Turco acha justa vitória do Atlético-MG no clássico, mas cobra melhora nas finalizações do time O treinador teve seu primeiro encontro contra o Cruzeiro no maior jogo de Minas Gerais, em duelo pela 9ª rodada o Campeonato Mineiro

O técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed, elogiou o desempenho da sua equipe no duelo contra o Cruzeiro, o primeiro clássico mineiro na carreira do treinador, que superou o rival por 2 a 1, de virada, se isolando na liderança do Estadual. El Turco afirmou queo Galo mereceu o triunfo sobre a Raposa.

O argentino destacou a busca pela vitória e comentou a força do elenco para evitar a derrota, enquanto estava atrás no placar.

-Muita emoção, um jogo muito disputado, muito físico. O Atlético nunca se rendeu, e creio que somos justos ganhadores. Não finalizamos as jogadas e ficamos um pouco largos. A equipe sempre tentou jogar no campo rival. O que acontece é que não tivemos tempo de muitos passes curtos, e chegar acompanhado como foi o segundo gol. Por isso deu essa sensação. Depois, voltamos a tomar o protagonismo e ganhamos o jogo-explicou.-disse Mohamed, que cobrou melhora nas finalizações do Galo, mesmo com o triunfo.

– No primeiro tempo, tivemos quatro opções muito claras. O rival não teve nenhuma. No segundo tempo, a única finalização do rival foi o gol. Nós tivemos muitas finalizações, mas não fomos precisos. Seguramente vai mudar. Temos que trabalhar essa situação para termos melhores finalizações.

