El Salvador se oferece para receber prisioneiros americanos

SAN SALVADOR, 4 FEV (ANSA) – O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu o país para receber prisioneiros americanos enviados pelos Estados Unidos.

O anúncio foi feito durante uma visita do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, a San Salvador, confirmando os planos do governo de Donald Trump de deportar os próprios cidadãos para cumprir pena no exterior, algo sem precedentes em regimes democráticos.

“El Salvador se ofereceu para hospedar em suas cadeias perigosos criminosos americanos detidos em nosso país, incluindo aqueles com cidadania e residência legal”, declarou Rubio após uma reunião com Bukele, que falou em um acordo “sem precedentes” com os EUA.

“Nenhum país nunca fez uma oferta de amizade como essa.

Estamos profundamente gratos”, acrescentou Rubio.

No poder desde 2019, Bukele angariou altos índices de popularidade ao derrubar as taxas de criminalidade em El Salvador com medidas draconianas contra gangues armadas, incluindo encarceramentos em massa, muitas vezes sem o devido processo legal.

Há cerca de um ano, o presidente salvadorenho inaugurou a maior prisão da América Latina, com capacidade para 40 mil detentos e que tem hoje cerca de 25 mil vagas disponíveis.

Além da promessa de receber prisioneiros americanos, El Salvador também assinou com os EUA um memorando de entendimento para cooperação em energia nuclear. (ANSA).