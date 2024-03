El Salvador autoriza abertura de mercados para exportação brasileira de ovos e carnes de aves

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 19:13 Para compartilhar:

O governo federal informou nesta sexta-feira, 29, que El Salvador autorizou a abertura de mercados, mediante aprovação sanitária, para exportações brasileiras de ovos e carnes de aves. As negociações foram feitas pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA) e das Relações Exteriores (MRE).

No início de março, El Salvador já tinha autorizado exportações brasileiras de gelatina e colágeno originados de peles bovina, suína e de outros ruminantes. Em nota à imprensa, o MRE informou que as exportações agrícolas para o país somaram cerca de US$ 137 milhões em 2023, sendo que os principais itens foram cereais e produtos florestais.

“Essa abertura, que deverá contribuir para aumentar o fluxo comercial entre os dois países, é mais uma demonstração da confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil”, disse o MRE em nota à imprensa divulgada hoje.

