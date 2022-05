El Salvador aproveita queda no preço e compra 500 bitcoins

El Salvador adquiriu 500 bitcoins por 15,3 milhões de dólares, aproveitando a queda no preço da criptomoeda, de curso legal no país, anunciou nesta segunda-feira no Twitter o presidente Nayib Bukele.





Esta não é a primeira vez que o governante anuncia a compra dessa criptomoeda quando seu preço cai. Em janeiro, ele comprou 410 bitcoins ao preço de 36.456 dólares cada.

Com a aquisição mais recente, El Salvador passa a possuir 2.301 bitcoins. Em 7 de setembro de 2021, o país se tornou o primeiro do mundo a utilizar oficialmente o bitcoin.

Quando Bukele lançou seu plano, o bitcoin era negociado a US$ 47.000. No começo de novembro, chegou a US$ 67.000, lucro que Bukele usou para construir um hospital veterinário público. Desde essa alta, no entanto, o preço do ativo vem caindo.