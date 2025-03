El Mal, de Emilia Pérez venceu o Oscar de melhor canção original. A música disputou categoria com The Journey, de The Six Triple Eight, Like a Bird, de Sing Sing, Mi Camino, de Emilia Pérez, e Never Too Late, de Elton John: Never Too Late. A Canção é interpretada no filme por Zoe Saldanã e Karla Sofía Gascón.

“Estou muito honrado”, disse Mick Jagger ao apresentar a categoria, brincando que a produção queria que o Bob Dylan entregasse o prêmio.