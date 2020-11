El-Erian: benefícios das políticas emergenciais estão indo aos mercados

O conselheiro econômico chefe da Allianz, Mohamed A. El-Erian, afirmou que as políticas adotadas para injetar recursos nas economias, notadamente pelos bancos centrais, estão beneficiando os mercados e impulsionando preços artificialmente, que não refletem os fundamentos das economias.

“Todos os benefícios estão indo para os mercados e os custos e riscos estão se acumulando. O único jeito de diminuir essa diferença seria fazer com que os fundamentos se aproximem do valor do mercado, mas não acredito que essa diferença será revertida tão rapidamente”, afirmou El-Erian, durante Congresso de Mercado de Capitais da Anbima e B3.

El-Erian afirmou também que os instrumentos de política monetária não são eficientes para o combate à desigualdade, ao contrário, “somente deixam os ricos mais ricos”. “A política monetária aumenta a desigualdade”, afirmou. Para ele, o único impacto vem da potencial geração de emprego, mas que passa primeiro por um aumento de consumo dos ricos, provocando necessidade de mais investimento pelas empresas.

