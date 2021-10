El Clasico, United x Liverpool, Brasileirão, Fórmula 1, NFL… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja horários das transmissões de diversos eventos como Manchester United x Liverpool, Barcelona x Real Madrid, Buccaneers x Bears e muito mais!

A agenda do domingo esportivo está repleta dos maiores clássicos do futebol mundial no futebol, como Manchester United x Liverpool, Barcelona x Real Madrid e Ajax x PSV, além da semana sete da NFL com vários jogos pela tarde e o GP dos EUA na Fórmula 1 em mais uma corrida que promete muito.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

​16h – Internacional x Corinthians

Onde assistir: Globo (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, BA, SE, AL, CE, AM, RO, RR, AP, AC e DF) e Premiere

16h – Atlético-MG x Cuiabá

Onde assistir: Globo (MG e MT) e Premiere

18h15 – RB Bragantino x São Paulo

Onde assistir: Premiere

20h30 – Bahia x Chapecoense

Onde assistir: Premiere

CAMPEONATO INGLÊS

10h – West Ham x Tottenham

Onde assistir: Fox Sports

10h – Brentford x Leicester

Onde assistir: Star Plus

12h30 – Manchester United x Liverpool

Onde assistir: Star Plus

CAMPEONATO ESPANHOL

09h – Sevilla x Levante

Onde assistir: ESPN

11h15 – Barcelona x Real Madrid

Onde assistir: ESPN Brasil

13h30 – Real Betis x Rayo Vallecano

Onde assistir: Star Plus







16h – Atlético de Madrid x Real Sociedad

Onde assistir: ESPN Brasil

CAMPEONATO FRANCÊS

08h – Nice x Lyon

Onde assistir: ESPN Brasil

12h – Monaco x Montpellier

Onde assistir: Fox Sports

15h45 – Olympique de Marselha x PSG

Onde assistir: Star Plus

FÓRMULA 1

​16h – GP dos EUA

Onde assistir: Band

CAMPEONATO ITALIANO

​07h30 – Atalanta x Udinese

Onde assistir: Star Plus

10h – Verona x Lazio

Onde assistir: Star Plus

10h – Fiorentina x Cagliari

Onde assistir: Star Plus

15h45 – Inter de Milão x Juventus

Onde assistir: Star Plus

CAMPEONATO ALEMÃO

​10h30 – Colônia x Bayer Leverkusen

Onde assistir: One Football

12h30 – Stuttgart x Union Berlin

Onde assistir: One Football

14h30 – Bochum x Frankfurt

Onde assistir: One Football

CAMPEONATO HOLANDÊS

​11h45 – Ajax x PSV

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO PORTUGUÊS

14h – Vizela x Benfica

Onde assistir: Fox Sports

MLB (FINAIS)

20h30 – Braves x Dodgers

Onde assistir: ESPN 2​

NFL

​14h – Patriots x Jets

Onde assistir: ESPN

14h – Titans x Chiefs

Onde assistir: ESPN 2

17h – Rams x Lions

Onde assistir: Fox Sports

17h25 – Buccaneers x Bears

Onde assistir: ESPN

21h15 – 49ers x Colts

Onde assistir: ESPN

NBA

22h30 – Lakers x Grizzlies

Onde assistir: Band

SÉRIE B

16h – Náutico x Vasco

Onde assistir: Globo (RJ, PE, ES, PB, RN, PI e MA) e SporTV 2

16h – Remo x Ponte Preta

Onde assistir: Globo (PA) e SporTV 3

20h30 – Brusque x Vila Nova

Onde assistir: SporTV 3

CAMPEONATO ARGENTINO

​19h55 – Velez Sarfield x Boca Juniors

Onde assistir: Fox Sports

MLS

18h – Austin x Dynamo

Onde assistir: ESPN 2

20h55 – Orlando City x NE Revolution

Onde assistir: Dazn

