Eis o que acontece com seu corpo quando você para de beber por um mês

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/10/2023 - 2:31 Compartilhe

Especialistas dizem que abandonar o álcool por um mês pode levar a uma pele mais saudável, perda de peso, sono melhor e diminuir o risco de futuros problemas de saúde.

Somente na primeira semana da temporada sóbria e assustadora, o sono deve melhorar e será mais fácil acordar, já que pesquisas mostraram que o consumo regular de álcool pode levar a sintomas de insônia.

“Embora algumas pessoas achem que beber álcool as ajuda a dormir mais rapidamente, ele interrompe o importante estágio do sono do Movimento Rápido dos Olhos, deixando você se sentindo cansado no dia seguinte – não importa quanto tempo você fique na cama”, disse a CEO da Drinkaware, Karen Tyrell, ao Correio Diário .

A pele brilhante é um sintoma esperado de sobriedade duas semanas após abandonar o ânimo. Como o álcool é um diurético, pode desidratar a pele, de acordo com o Medical News Today.

A longo prazo, o álcool também pode contribuir para um aumento do risco de infecções de pele e cancro porque enfraquece o sistema imunitário. Na terceira semana, os ex-bebedores poderão ver a balança cair. “Se você está acima do peso e bebe álcool regularmente, verá que seu peso cai visivelmente depois de parar”, disse Tyrell.

Uma cerveja totaliza cerca de 154 calorias , enquanto um copo de 150 ml de vinho tem aproximadamente 123. Bebidas destiladas como vodca, tequila, gim e rum normalmente equivalem a menos de 100 calorias por onça – ou dose – o que pode aumentar rapidamente ao longo de alguns coquetéis nos fins de semana.

Quatro semanas ou mais de sobriedade não só permitem que o fígado se recupere, mas também podem diminuir o risco de doenças cardíacas e câncer , de acordo com a Healthline .

“Parar de beber ou fazer uma pausa regular no fígado pode permitir uma chance de reparo, mas quanto menos você bebe, mais reduz o risco”, disse Tyrell sobre danos ao fígado.

Uma pesquisa recente revelou que qualquer quantidade de consumo de álcool pode aumentar o risco de os consumidores desenvolverem mais de 60 doenças .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias