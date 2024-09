Eintracht Frankfurt vence Holstein Kiel e sobe para 2º no Campeonato Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 13:14 Para compartilhar:

O Eintracht Frankfurt assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, a um ponto do Bayern de Munique, ao derrotar em casa o Holstein Kiel por 4 a 2 neste domingo (29), pela 5ª rodada, com dois gols do atacante egípcio Omar Marmoush.

O Eintracht, que na próxima quinta-feira visita o Besiktas pela Liga Europa, ocupa a segunda posição na tabela com 12 pontos, à frente de RB Leipzig (11 pontos), Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund (10 pontos).

Marmoush foi o herói do jogo deste domingo. Além de abrir o placar (25′), o atacante marcou o gol que colocou o time de Frankfurt em vantagem no segundo tempo (65′, 3 a 2), depois que o Kiel chegou ao empate.

O egípcio também fez a assistência para o volante brasileiro Tuta dar números finais à vitória (74′).

Mamoush, de 25 anos, assumiu a artilharia do Campeonato Alemão com seis gols, um a mais que o inglês Harry Kane.

Com o resultado, o Holstein Kiel segue na lanterna com um único ponto em cinco jogos.

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Bochum 4 – 2

– Sábado:

RB Leipzig – Augsburg 4 – 0

Freiburg – St Pauli 0 – 3

Wolfsburg – Stuttgart 2 – 2

Mainz – Heidenheim 0 – 2

B. Mönchengladbach – Union Berlin 1 – 0

Bayern de Munique – Bayer Leverkusen 1 – 1

– Domingo:

Holstein Kiel – Eintracht Frankfurt 2 – 4

(12h30) Hoffenheim – Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 17 4 13

2. Eintracht Frankfurt 12 5 4 0 1 11 6 5

3. RB Leipzig 11 5 3 2 0 8 2 6

4. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 14 10 4

5. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 11 9 2

6. Heidenheim 9 5 3 0 2 10 7 3

7. Freiburg 9 5 3 0 2 8 7 1

8. Stuttgart 8 5 2 2 1 14 10 4

9. Union Berlin 8 5 2 2 1 4 3 1

10. B. Mönchengladbach 6 5 2 0 3 6 8 -2

11. Mainz 5 5 1 2 2 8 10 -2

12. Werder Bremen 5 4 1 2 1 4 8 -4

13. Wolfsburg 4 5 1 1 3 10 11 -1

14. St Pauli 4 5 1 1 3 4 6 -2

15. Augsburg 4 5 1 1 3 7 14 -7

16. Hoffenheim 3 4 1 0 3 6 11 -5

17. Bochum 1 5 0 1 4 5 11 -6

18. Holstein Kiel 1 5 0 1 4 7 17 -10

