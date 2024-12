Eintracht Frankfurt goleia Heidenheim e se aproxima do Bayern

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2024 - 16:58 Para compartilhar:

Com dois gols do atacante egípcio Omar Marmoush, o Eintracht Frankfurt goleou o Heidenheim por 4 a 0 neste domingo e reforçou sua segunda posição no Campeonato Alemão depois de 12 rodadas, ficando a quatro pontos do líder Bayern de Munique.

O Eintracht diminuiu a diferença para o Bayern, que no sábado empatou com o Borussia Dortmund em 1 a 1, resultado que encerrou uma série de cinco vitórias consecutivas do time bávaro.

Mamoush, de 25 anos, soma 13 gols em 12 rodadas e só está atrás do inglês Harry Kane (14 gols) na artilharia do Campeonato Alemão.

O egípcio abriu o placar e marcou o terceiro (22′ e 58′) do time de Frankfurt contra o Heidenheim. Também marcaram no jogo o argelino Fares Chaidi (49′) e o francês Hugo Ekitike (90’+4).

Com a vitória, o Eintracht abre trÊs pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen (3º) e cinco sobre o RB Leipzig (4º).

Já o Heidenheim fica na 16º, que leva à repescagem contra o rebaixamento, com cinco pontos acima da zona da degola.

No outro jogo do Campeonato Alemão disputado neste domingo, o Mainz venceu o Hoffenheim por 2 a 0.

— Resultados da 12ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

St Pauli – Holstein Kiel 3 – 1

– Sábado:

RB Leipzig – Wolfsburg 1 – 5

Werder Bremen – Stuttgart 2 – 2

Augsburg – Bochum 1 – 0

Union Berlin – Bayer Leverkusen 1 – 2

Freiburg – B. Mönchengladbach 3 – 1

B. Dortmund – Bayern de Munique 1 – 1

– Domingo:

Mainz – Hoffenheim 2 – 0

Heidenheim – Eintracht Frankfurt 0 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 30 12 9 3 0 37 8 29

2. Eintracht Frankfurt 26 12 8 2 2 31 16 15

3. Bayer Leverkusen 23 12 6 5 1 28 19 9

4. RB Leipzig 21 12 6 3 3 19 14 5

5. Borussia Dortmund 20 12 6 2 4 23 19 4

6. Freiburg 20 12 6 2 4 16 16 0

7. Mainz 19 12 5 4 3 20 14 6

8. Wolfsburg 18 12 5 3 4 25 19 6

9. Stuttgart 17 12 4 5 3 23 21 2

10. B. Mönchengladbach 17 12 5 2 5 18 17 1

11. Union Berlin 16 12 4 4 4 10 11 -1

12. Werder Bremen 16 12 4 4 4 19 24 -5

13. Augsburg 15 12 4 3 5 14 23 -9

14. Hoffenheim 12 12 3 3 6 17 24 -7

15. St Pauli 11 12 3 2 7 10 15 -5

16. Heidenheim 10 12 3 1 8 15 24 -9

17. Holstein Kiel 5 12 1 2 9 13 31 -18

18. Bochum 2 12 0 2 10 10 33 -23

