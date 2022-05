Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers farão a final da Liga Europa

A final da edição 2021-2022 da Liga Europa será entre o alemão Eintracht Frankfurt e o Glasgow Rangers, da Escócia, no dia 18 de maio, em Sevilha, após os dois times se classificarem nesta quinta-feira nos jogos de volta das semifinais.





O Eintracht, que havia vencido o West Ham na ida por 2 a 1 em Londres, conseguiu nova vitória em casa, desta vez por 1 a 0. Já o Rangers se recuperou da derrota por 1 a 0 no primeiro jogo e bateu o RB Leipzig na volta por 3 a 1, impedindo uma final 100% alemã.

O protagonista do dia para o Eintracht, como autor do gol da vitória sobre o West Ham, foi o colombiano Rafael Santos Borré.

O gol obrigava os ingleses a virar a partida para levar o duelo para a prorrogação, o que deu ao time alemão a tranquilidade necessária para controlar o resultado.

O Eintracht continuará assim sua grande aventura na competição, onde nas quartas de final eliminou o Barcelona com uma vitória por 3 a 2 no Camp Nou.

“Isto é um sonho que se tornou realidade. A cidade merece. Agora vamos ganhar (a final)”, disse o presidente do clube alemão, Peter Fischer.

No caso do Rangers, sua virada começou a se tornar realidade com os gols de James Tavernier e Glen Kamara antes do intervalo no Ibrox Park.

O francês Christopher Nkunku deu esperanças ao RB Leipzig ao diminuir aos 25 do segundo tempo. Com 2 a 1 para os escoceses no placar, o confronto estava indo para a prorrogação. Mas a dez minutos do fim, John Lundstram fez o terceiro e selou a classificação dos Rangers para a grande final.

“É um sentimento incrível, chegar a uma final europeia. Sonhávamos com isso. Iremos à final cheios de confiança”, disse Tavernier depois da partida.

A decisão da Liga Europa será no dia 18 de maio no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Eintratch e Rangers não começaram a competição como favoritos, mas ao longo de suas campanhas se destacaram pela combatividade e entusiasmo nos jogos decisivos.

O time alemão foi campeão do torneio em 1980, quando era chamado de Copa da Uefa. Esta competição é sua grande oportunidade para fazer sua temporada histórica, já que a campanha na Bundeslica está sendo muito discreta (11º a duas rodadas do fim).

O Glasgow Rangers também tem um título em competições Europeias, no seu caso a extinta Recopa da Europa de 1972.

— Resultados das semifinais da Liga Europa:

– Jogos de volta (quinta-feira):

Eintracht Frankfurt – West Ham 1 – 0 (ida: 2-1)

Gol:

Eintracht: Borré

Glasgow Rangers – RB Leipzig 3 – 1 (ida: 0-1)

Gols:

Glasgow Rangers: Tavernier, Kamara, Lundstram

Leipzig: Nkunku

bur/jr/cb