Eintracht Francfurt perde em casa para Union Berlin

Com um pênalti perdido por Hugo Ekitiké nos acréscimos, o Eintracht Frankfurt foi derrotado em casa pelo Union Berlin por 2 a 1 neste domingo (9), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

O time de Frankfurt saiu na frente aos 13 minutos com Michy Batshuayi (13), jogador belga recém-contratado vindo do Galatasaray.

No segundo tempo, o Eintracht teve uma grande oportunidade para ampliar com Rasmus Kristensen logo no início (48′), mas foi o Union Berlin que chegou ao empate com um gol de cabeça de Leopold Querfeld (62′).

Pouco depois, uma grande jogada de Woo-Yeong Jeong (78′) colocou na frente os visitantes, que inclusive chegaram ao terceiro gol, mas o lance foi anulado após a intervenção do VAR.

Nos acréscimos, Danilho Doeki tocou a bola com a mão dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Eintracht, mas Ekitiké mandou a cobrança para fora.

Com a derrota, o Eintracht Frankfurt se mantém na quarta posição com 42 pontos, dois atrás do Mainz (3º).

E no outro jogo já encerrado deste domingo, Hoffenheim e Heidenheim empataram em 1 a 1.

— Resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

B. Mönchengladbach – Mainz 1 – 3

– Sábado:

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 0 – 2

Bayern de Munique – Bochum 2 – 3

Wolfsburg – St Pauli 1 – 1

Holstein Kiel – Stuttgart 2 – 2

Borussia Dortmund – Augsburg 0 – 1

Freiburg – RB Leipzig 0 – 0

– Domingo:

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 1 – 2

Hoffenheim – Heidenheim 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 61 25 19 4 2 74 23 51

2. Bayer Leverkusen 53 25 15 8 2 55 30 25

3. Mainz 44 25 13 5 7 42 26 16

4. Eintracht Frankfurt 42 25 12 6 7 51 39 12

5. Freiburg 41 25 12 5 8 34 36 -2

6. RB Leipzig 39 25 10 9 6 39 33 6

7. Wolfsburg 38 25 10 8 7 49 39 10

8. Stuttgart 37 25 10 7 8 44 39 5

9. B. Mönchengladbach 37 25 11 4 10 39 38 1

10. Borussia Dortmund 35 25 10 5 10 45 39 6

11. Augsburg 35 25 9 8 8 28 35 -7

12. Werder Bremen 33 25 9 6 10 38 49 -11

13. Hoffenheim 26 25 6 8 11 32 47 -15

14. Union Berlin 26 25 7 5 13 22 38 -16

15. St Pauli 22 25 6 4 15 19 30 -11

16. Bochum 20 25 5 5 15 26 49 -23

17. Holstein Kiel 17 25 4 5 16 37 61 -24

18. Heidenheim 16 25 4 4 17 28 51 -23

