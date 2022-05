‘Ego bobo’, diz Maíra Cardi após PA recusar presente para o filho

Na tarde de sexta-feira (13), a influenciadora Maíra Cardi anunciou pelos stories do Instagram o plano de dieta do campeão do “BBB 22”, Arthur Aguiar. Além disso, ela aproveitou para se manifestar pela primeira vez sobre o caso de o atleta Paulo André, vice-campeão do reality, ter recusado o presente oferecido para o seu filho, Paulo André Júnior.





Maíra afirmou que respeita a decisão de Paulo André, mas classificou o gesto como “ego bobo”.

“Vi uma matéria falando que o PA ficou super grato por eu ter dado os presentes para ele, mas ele não ia aceitar porque não precisava e agora já tinha o dinheiro dele, que ele tinha agradecido muito e era muito grato. Se ele ficou muito grato, ficou internamente, porque nunca falou isso para mim, nunca me agradeceu.”

“O que não tem problema nenhum porque eu não fiz nada para ele agradecer. Eu fiz de coração e essa sou eu. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo dar presentes para as pessoas. Quando eu posso dou, quando não posso, dou também. Muitas coisas vocês nem sabem porque eu nem mostro, mas dou apartamento, casa, carro, moto… Esse é o meu jeito, eu gosto e me sinto feliz. Nem faço pelo outro, faço porque me dá prazer ver as pessoas felizes”, completou.

A influenciadora afirmou que resolveu dar um quarto decorado de presente para o filho de Paulo André como uma forma de agradecimento pelo seu carinho com Arthur Aguiar, após ele ter voltado de um paredão falso no BBB 22.

“Via muito ele falando do filho dele, do quanto era importante ele dar as coisas para o filho dele, e eu como mãe quis dar tudo isso. Eu como mãe sei a importância que tem um carrinho de bebê, cadeirinha de carro, cadeirinha de comer, quarto completo… Enfim, tudo o que eu pude, coloquei ali que eu queria ter entregue. Insisti muito, tentamos falar milhões de vezes com a família dele, falamos várias vezes com o empresário, que, coitado, ficou nos enrolando para passar o contato e cada hora dava uma desculpa. Tenho um milhão de mensagens com ele. Não consegui entregar as coisas porque eles realmente não quiseram”, disse Maíra Cardi.

Ela destacou que decidiu dar o presente antes da final do reality, quando nem sabia que o atleta estaria nela.

Maíra aproveitou e pediu desculpas caso o seu gesto tenha sido interpretado de uma outra forma ou causado algum tipo de desconforto.

“Desculpa, PA, se você se sentiu ofendido. Eu nunca imaginei que você pudesse se sentir ofendido porque eu dei de coração. Eu como mãe jamais me ofenderia. Tanto que as minhas amigas dão coisas para a minha filha e eu fico grata, fico muito feliz. Eu tenho dinheiro para comprar aqui dez vezes mais, mas quando eu recebo é com gratidão porque quem faz a minha filha feliz me faz feliz. Enfim, é isso.”

A influenciadora finalizou os stories afirmando que continuará acompanhando o atleta nas suas redes sociais.

“A minha ideia era prestigiar, mas respeito super que você não quis e que você parou de me seguir, está tudo bem e vou continuar te seguindo porque continuo te admirando. Não faço a mínima ideia do por quê você parou de me seguir, mas está tudo bem também, não precisa. Estou com o meu coração em paz.”

Recusa do presente

Na quinta-feira (12), o atleta e ex-BBB Paulo André recusou o presente oferecido por Maíra.

Segundo o atleta, não era justo receber algo que não precisa, sendo que outras crianças precisam de um quarto mobilhado, item oferecido por Maíra.

“Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho”, disse, em nota enviada ao Instagram “Gossip do Dia”. “Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo”, emendou. “Mas, em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam… Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso”, finalizou.