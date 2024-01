Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/01/2024 - 8:01 Para compartilhar:

CAIRO, 3 JAN (ANSA) – O governo do Egito informou oficialmente Israel que congelou o seu papel de mediador entre o Estado Judeu e as fações palestinas nas negociações de reféns, após o assassinato do número 2 do Hamas, Saleh Al-Arouri, informaram fontes egípcias à TV Kan israelense. (ANSA).

