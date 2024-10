Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 21 OUT (ANSA) – O chefe do Shin Bet, Ronen Bar, apresentou em uma reunião de gabinete do governo israelense uma proposta recebida do novo chefe da inteligência egípcia, Hassan Rashad, para reiniciar as negociações sobre a libertação dos reféns na Faixa de Gaza. (ANSA).