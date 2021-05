Egito em intensa gestão diplomática para um cessar-fogo permanente em Gaza

O Egito realizou intensa atividade diplomática neste domingo (30) para tentar consolidar o cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, em particular com a visita ao Cairo do chefe da diplomacia israelense, a primeira do gênero em 13 anos.

Ao mesmo tempo, o chefe dos serviços de inteligência egípcios, Abbas Kamel, se reuniu em Jerusalém com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e em Ramallah (Cisjordânia ocupada) com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

Com o primeiro-ministro israelense, as discussões se concentraram principalmente na “intensificação da cooperação” entre os dois países vizinhos, segundo nota do gabinete de Benjamin Netanyahu.

Netanyahu se referiu à questão dos israelenses detidos em Gaza, que é a principal demanda para futuras negociações com o Hamas, assim como “os meios para impedir” o movimento islâmico de usar os “recursos alocados à população” para a reconstrução da Faixa de Gaza, de acordo com a mesma fonte.

Em Ramallah, Abbas Kamal discutiu com Mahmud Abbas sobre “o apaziguamento global em Jerusalém, Cisjordânia e Gaza”, sobre a “reconstrução” do enclave – na fronteira com o Egito – e sobre o “diálogo palestino” entre os movimentos Fatah e o Hamas, de acordo com a agência oficial palestina Wafa.

Negociado pelo Egito, um país ligado desde 1979 por um tratado de paz com Israel e um mediador tradicional entre palestinos e israelenses, um cessar-fogo foi instituído em 21 de maio após uma nova guerra devastadora entre Israel e o Hamas.

De 10 a 21 de maio, 254 palestinos foram mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza, incluindo 66 crianças e combatentes, segundo autoridades locais. Em Israel, foguetes disparados de Gaza mataram 12 pessoas, incluindo uma criança, um adolescente e um soldado, segundo a polícia.

No Cairo, o chanceler israelense Gabi Ashkenazi manteve conversas com seu colega egípcio, Sameh Shoukry, com o objetivo de “reacender o caminho da paz e reforçar o cessar-fogo em Gaza”, de acordo com um tuíte do ministério egípcio.

A reunião discutiu as possibilidades de “facilitar rapidamente a reconstrução” na Faixa de Gaza e Shoukry enfatizou a “necessidade de levar em consideração a sensibilidade particular [de] Jerusalém Oriental, a Mesquita de Al Aqsa e todos os locais sagrados muçulmanos e cristãos”, segundo o Ministério das Relações Exteriores egípcio em um comunicado.

Ele também observou que seu governo estava “totalmente comprometido” com a repatriação de prisioneiros israelenses mantidos pelo Hamas.

Dezenas de caminhões com ajuda internacional já chegaram ao enclave, e a ONU fez um apelo para arrecadar 95 milhões de dólares para ajudar Gaza e a Cisjordânia ocupada, além dos 18 milhões liberados durante o conflito.

