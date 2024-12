Egito diz que diálogo entre Fatah e Hamas busca acordo para dar à Autoridade Palestina o controle total de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2024 - 15:12 Para compartilhar:

As delegações de facções palestinas Fatah e dos islamistas do Hamas estão reunidas no Cairo para chegar a um acordo para colocar Gaza “sob controle total” da Autoridade Palestina após o fim da guerra com Israel, anunciou o ministro das Relações Exteriores do Egito na segunda-feira (2).

Hamas e Fatah são rivais ferrenhos e, em 2007, travaram uma guerra na qual os islamitas assumiram o controle de Gaza.

O secular Fatah é a força predominante na Autoridade Palestina (AP), liderada por Mahmoud Abbas, que administra parcialmente partes da Cisjordânia, um território ocupado por Israel.

“Duas delegações dos movimentos Fatah e Hamas estão no Cairo deliberando para chegar rapidamente a um acordo sobre a gestão dos assuntos cotidianos na Faixa de Gaza sob o controle total da Autoridade Palestina”, declarou o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, em uma coletiva de imprensa no Cairo.

O Hamas está em guerra com Israel em Gaza desde que milicianos islamistas lançaram uma incursão no sul de Israel a partir do território palestino, que deixou 1.208 mortos, no dia 7 de outubro de 2023.

Durante o ataque em Israel, os comandos islamistas sequestraram 251 pessoas, 97 das quais ainda são mantidas em cativeiro em Gaza, mas o exército israelense estima que 34 foram mortas.

A campanha militar lançada em represália por Israel deixou até agora 44.466 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que depende do governo do Hamas.

Abdelatty declarou que a Autoridade Palestina deve ter “plenos poderes para assumir a responsabilidade pelos assuntos de forma clara e abrangente após o fim da ocupação israelense”.

A questão de quem governará este estreito território palestino após o fim da guerra tem sido objeto de muitos debates desde o começo do conflito.

Os palestinos insistem que são eles que devem decidir o futuro de Gaza e rejeitam qualquer intervenção estrangeira.

As autoridades israelenses afirmam que não têm intenção de governar Gaza, mas se opõem ao retorno do Hamas ao poder

Dois altos funcionários do Hamas disseram anteriormente que uma delegação do Hamas manteve conversações sobre o cessar-fogo na Faixa de Gaza com os serviços de inteligência egípcios no Cairo.

