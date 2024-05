Egito aponta ‘progressos’ em negociações entre Israel e Hamas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CAIRO, 4 MAI (ANSA) – Fontes egípcias apontaram “progressos significativos nas negociações” para um cessar-fogo temporário entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada pelo canal de TV Al Qahera News, ligado aos serviços secretos do Egito, mas não foi confirmada ainda pelos dois lados do conflito.

“Os mediadores chegaram a uma fórmula concordada na maior parte dos pontos controversos”, garantiu uma fonte anônima citada pela emissora.

O principal entrave nas tratativas é que o Hamas exige garantias de um cessar-fogo duradouro e até definitivo, especialmente depois que libertar todos os reféns, porém Israel já deixou claro em diversas ocasiões que não pretende parar enquanto não derrotar o grupo fundamentalista.

Negociadores do Hamas estão no Egito para negociar a trégua, enquanto o número de mortos na Faixa de Gaza chegou neste sábado (4) a 34.654. No entanto, segundo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, aliado de Israel, o grupo palestino é “o único obstáculo” para um acordo neste momento.

“Esperamos para ver se, de fato, dirão ‘sim’ ao cessar-fogo e à libertação dos reféns”, sublinhou o chefe da diplomacia americana.

Já o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cobrou que o Hamas aceite a trégua e a soltura das pessoas sequestradas em 7 de outubro, quando o grupo matou 1,2 mil pessoas em atentados terroristas em Israel. “Isso permitiria que todas as organizações internacionais levassem ajuda e alimentos à população palestina, que vive um momento dramático”, disse. (ANSA).