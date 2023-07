Egípcios são presos na Itália por morte e mutilação de jovem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 31 JUL (ANSA) – As autoridades da Itália prenderam nesta segunda-feira (31) dois cidadãos egípcios pelo assassinato do jovem Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, de 19 anos, cujo corpo mutilado foi encontrado no mar perto do porto de Santa Margherita Ligure, na semana passada.

A ordem de prisão foi emitida pela procuradora de Gênova, Daniela Pischetola, contra os suspeitos egípcios Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, de 26 anos conhecido como Bob e residente em Gênova, e Mohamed Ali Abdelghani, de 27 anos chamado de Tito e morador de Chiavari, que se acusaram mutuamente durante um interrogatório de mais de seis horas, segundo fontes.

Abdalla, que também era egípcio, teria sido esfaqueado até a morte depois de uma briga com o chefe da barbearia em que trabalhava após tentar mudar de emprego.

Os dois suspeitos teriam colocado o corpo da vítima em uma mala após o assassinato, levado de táxi de Gênova a Chiavari e desmembrado o corpo em uma praia, decepando primeiro a cabeça e depois as mãos. Logo depois, eles jogaram os restos mortais no mar. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias