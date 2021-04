Egípcia ESIIC abre licitação por 100 mil t de açúcar bruto do Brasil

CAIRO (Reuters) – A ESIIC, compradora estatal de açúcar do Egito, abriu nesta quinta-feira uma licitação por 100 mil toneladas de açúcar bruto do Brasil, com prazo para que as ofertas ocorram até 24 de abril, de acordo com documendo visto pela Reuters.

A estatal egípcia solicitou que um embarque inicial de 50 mil toneladas chegue ao país entre 21 de maio e 5 de junho, e que um segundo carregamento com o mesmo volume seja entregue entre os dias 5 e 20 de julho.

(Reportagem de Nadine Awadalla)

