Efrain da Cruz é exonerado da Secretaria-Executiva do MME; Arthur Cerqueira é nomeado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/01/2024 - 13:57 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exonerou Efrain Pereira da Cruz do cargo de secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. O decreto, assinado por Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11.

Para ocupar a secretaria-executiva da Pasta no lugar de Efrain, foi nomeado Arthur Cerqueira Valerio, que atualmente ocupava o cargo de consultor jurídico do ministério.

Em outubro do ano passado, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República havia decidido instaurar uma investigação contra Efrain da Cruz.

Na ocasião, foi informado que seriam apurados “supostos desvios éticos decorrentes de eventual falta de transparência e imprecisões na agenda pública, referente à inspeção administrativa em empresa fiscalizada”.

Antes de se tornar o número 2 do MME, Efrain da Cruz foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o processo se refere ao período em que ele estava no cargo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias