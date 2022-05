7 efeitos colaterais bizarros causados por alimentos comuns Urina laranja, inchaço e até alucinações podem ser causadas por suas refeições

Grande parte das coisas que acontecem em seu organismo é ditada pelos alimentos que você ingere. E alguns deles — inclusive os mais comuns — podem causar efeitos colaterais que você nem imagina.

+ 9 alimentos consumidos pelas pessoas mais velhas do mundo





+ 10 alimentos que podem aumentar os sintomas de ansiedade

Se você se pergunta por que seus dedos incham ou sua urina tem mau odor, a resposta pode estar em suas refeições. Entenda com informações do “Eat This, Not That!”.

7 efeitos colaterais bizarros causados por alimentos comuns

Seus dedos incham quando você come comidas salgadas

Consumir alimentos muito salgados pode causar retenção de líquidos, resultando em inchaço no corpo — e dificuldade para tirar seus anéis.

A nutricionista Penny Clark relata que alguns dos alimentos culpados pelo inchaço são pizzas, sanduíches, hambúrgueres, carnes processadas (bacon, frios, salsicha), pães, enlatados (sopa e legumes), refeições congeladas, salgadinhos, condimentos (molhos para salada, mostarda, ketchup) e comidas de restaurante.

+ O que é distensão abdominal e como tratar

No entanto, o inchaço nos dedos, mãos ou pés não é normal. Por esse motivo, Penny recomenda informar ao seu médico se você sentir inchaço nos membros, pois isso pode ser resultado de alguma condição subjacente.

Cogumelos podem causar irritação na pele

Qualquer alimento pode causar uma irritação caso você seja alérgica a ele. No entanto, a dermatite flagelada por shitake é uma reação tóxica que existe e pode ser perigosa.

“A dermatite flagelada por shitake é uma rara erupção cutânea distinta causada pelo consumo de cogumelos shitake crus ou mal cozidos”, explica Penny. “A erupção de estrias lineares se assemelha a marcas de chicote e ocorre no tronco, mas também pode aparecer nos membros, pescoço e cabeça”, continua.

Mas não há motivo para pânico: se você já comeu cogumelos shitake antes e não desenvolveu nenhuma irritação, provavelmente não precisa se preocupar, já que, de acordo com a nutricionista, apenas 2% das pessoas estão suscetíveis à condição. “Bem cozidos, eles são excelentes para comer sem esses efeitos colaterais”, finaliza.

Aspargos deixam a urina malcheirosa

Aspargos podem causar um odor pungente, semelhante a repolho cozido, na urina. “Alguns cientistas acreditam que isso é resultado da digestão e da quebra de compostos contendo enxofre nos aspargos, que se tornam voláteis (transportados pelo ar) em nossa urina e podem ser cheirados 15 a 30 minutos depois de comê-los”, explica Penny.

Entretanto, esse alimento é nutritivo, baixo em calorias, uma boa fonte de vitaminas C e A e rico em folato. Por isso, vale a pena encarar o odor desagradável!

+ 7 razões pelas quais seu xixi está com mau odor

Vitamina C pode deixar a urina laranja

A quantidade excessiva de vitamina C no organismo pode fazer com que sua urina ganhe uma coloração laranja e brilhante, o que não deve ser motivo de preocupação.

No entanto, a urina laranja também pode acontecer em decorrência da desidratação, por isso, beba bastante água e esteja sempre hidratada.

Laticínios podem ter efeito laxante

Devido à falta da enzima lactase em seus organismos, pessoas intolerantes à lactose não conseguem digerir o carboidrato presente no leite. Como resultado, ao consumir alimentos ricos em lactose, elas experimentam diarreia, gases e desconforto abdominal.

Cenouras em excesso podem deixar a pele amarela

“Comer muitas cenouras ou outros alimentos ricos em betacaroteno pode causar uma descoloração amarelo-alaranjada da pele, especialmente nas palmas das mãos e solas dos pés”, diz Penny.

Isso acontece porque o excesso de betacaroteno, após penetrar a corrente sanguínea, fica armazenado sob a pele, tendo a capacidade de alterar a tonalidade de sua pigmentação.

Noz-moscada causa alucinações

Graças a um composto chamado miristicina, a noz-moscada pode causar alucinações em quem a consome em excesso. De acordo com a “ABC News”, os efeitos podem durar até dois dias e são semelhantes ao LSD.

No entanto, quem consome grandes quantidades desse tempero também pode sofrer com náusea, diarreia, vômitos e até mesmo danos cardíacos e nervosos.