‘Efeito Taylor Swift’: 400 mil se registram para votar

NOVA YORK, 13 SET (ANSA) – A estrela pop Taylor Swift está causando furor nos Estados Unidos desde que anunciou apoio à candidatura de Kamala Harris à Casa Branca, na última quarta-feira (11).

Quase 400 mil pessoas se registraram para votar após o pronunciamento da cantora, que compartilhou o link para o cadastro nas redes sociais.

Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Podem votar eleitores acima de 18 anos de idade que tenham declarado a intenção através de registro em plataforma indicada pelo governo.

Ainda que não seja possível validar se as últimas inscrições serão convertidas em votos nas urnas, “muitos ‘switfies’ votariam em Harris de qualquer maneira, independentemente da sua estrela favorita”, analisou Dafydd Townley, professor de política americana na Universidade de Portsmouth, à revista Newsweek. “Mas o simples fato de a popstar poder aumentar os votos e a participação eleitoral é uma vitória para a candidata democrata”, ponderou.

Nas eleições americanas de 2008, o apoio da apresentadora Oprah Winfrey a Barack Obama rendeu ao futuro presidente 1 milhão de votos, de acordo com observadores.

A campanha de Harris pretende capitalizar o apoio de Swift e já iniciou uma arrecadação de fundos com a foto da diva pop com seu gato. O objetivo é aproximar e conquistar os jovens, categoria distante da política no país. (ANSA).