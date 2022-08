Efeito de reprecificação de juros no mundo afetou criptoativos, diz Campos Neto

Estadão Conteúdo 15/08/2022 - 13:38 Compartilhe

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 15, que o efeito de reprecificação de juros no mundo já afetou os preços de criptoativos.

“Houve uma corrida muito grande para os criptoativos, porque achavam que não haveria inflação com as moedas tradicionais. Isso era bom até que os juros subissem e deixassem de ser zero. Aí começa a inverter essa lógica. Com os juros indo pra um patamar mais alto, os criptoativos passam a ter um valor menor”, avaliou, Campos Neto em evento promovido pelo Instituto Millenium.